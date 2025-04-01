Правящую партию Армении ожидают погромы за проигрыш в Гюмри

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" проиграла местные выборы в Гюмри и Паракаре и пребывает в шоке. Об этом пишет инсайдерский ресурс "Грапарак".

Как передает Day.Az, издание отмечает, что сверху было дано указание представить поражение как результат честных выборов, дескать, они, в отличие от прежней власти, не занимались фальсификациями. Однако правящая партия ожидала в Гюмри, что дотянет до 50% + 1 голос, так как выборы проводились по традиционному армянскому сценарию: с отключениями света, давлением на военнослужащих и задействованием административного ресурса, пишет газета.

"В последние месяцы власти вложили огромные средства и силы в Гюмри: зарегистрировали проживающих в стране всех уроженцев города, привлекли их родственников и даже привезли 15-20 автобусов из Джавахети для участия в голосовании", - пишет "Грапарак".

Однако это не помогло, и теперь "Пашинян готовится в ближайшем будущем провести радикальные и ужасающие изменения в правящей партии, показав, что он всем недоволен, и выполнив свое предвыборное "обещание" о том, что если КП не победит, то полетят головы. Он надеется, что, "пожертвовав" некоторыми, их рейтинг вырастет перед выборами 2026 года. Он даже может "зачистить" фракцию в Национальном собрании, избавившись, например, от Андраника Кочаряна и Вилена Габриеляна. Кстати, КП больше всего тронуло не неадекватное поведение Габриеляна в Гюмри, а заявление о том, что в 2026 году правительства не будет. Вчера члены КП не исключили, что Вилен по указанию определенных кругов специально отправился в Гюмри, чтобы дискредитировать КП. Нам сказали, что вопрос его поведения будет рассматриваться в уголовном розыске. В КП также считают, что они работали сверхурочно, не вернулись из Гюмри домой и что причина поражения не в них, а в политике, проводимой Николом Пашиняном. Пашинян также знает, что их рейтинг ниже "плинтуса". Неслучайно он не принял участия в заключительной репетиции, чтобы поражение КП не было приписано ему", - написала газета "Грапарак".