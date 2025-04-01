Сербия и Россия ведут работу над новым соглашением

Россия и Сербия ведут активную работу, чтобы в мае 2025 года подписать новый контракт на поставки газа на льготных условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил и.о. министра в правительстве Сербии Ненад Попович по итогам встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Сотрудничество с Россией представляет собой стратегическое партнерство, особенно в энергетической сфере. Три года назад, в соответствии с договоренностью двух президентов, был подписан чрезвычайно выгодный контракт на поставку газа. Благодаря этому соглашению цена на газ для граждан и экономики Сербии - самая низкая в Европе, - подчеркнул Попович. - Сербия и Россия активно работают над тем, чтобы с мая этого года подписать новый контракт на льготных условиях".

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области логистики, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и развития договорно-правовой базы.

Решетников обратил внимание на значительный прогресс по многим актуальным и перспективным вопросам двусторонней повестки, которые поднимались в ходе 20-го заседания российско-сербского межправкомитета в ноябре прошлого года.

"Очень важно, что Сербия сняла количественные ограничения на импорт пищевой сельскохозяйственной продукции - подсолнечного масла и маргарина", - отметил российский министр.

Участники встречи обсудили также назревшую необходимость в подписании российско-сербской стратегической программы экономического сотрудничества на 2025-2030 годы и программы сотрудничества по увеличению туристического потока между Россией и Сербией на 2025-2026 годы.

В настоящий момент в активной стадии переговоров находится вопрос о проекте Института полеводства и овощеводства Сербии и сельскохозяйственной компании "Русагро" по созданию совместного предприятия с полным циклом селекции, семеноводства и производства семян.