Стало известно, когда Трамп примет решение по TikTok

Президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по судьбе социальной сети TikTok 2 апреля, сообщает CBS News со ссылкой на свои источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, возможными инвесторами могут стать американская инвестиционная компания Blackstone и технологическая корпорация Oracle. В числе потенциальных покупателей также рассматриваются венчурные фирмы и крупные инвесторы из технологической отрасли.

В ходе обсуждения будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр торговли Говард Латник, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и директор Национальной разведки Тулси Габбард.

Ранее Трамп заявлял, что не хочет блокировать TikTok и уверен, что сделка по продаже платформы состоится.

После своей инаугурации 20 января Трамп подписал указ, который отложил возможный запрет TikTok в США на 75 дней (до 5 апреля). Он также высказывал мнение, что США должны получить право на 50% TikTok, однако не пояснил, что именно он имеет в виду. Трамп также говорил, что "тепло относится" к платформе, поскольку её пользователи, в основном молодые американцы, сыграли роль в его победе на выборах 2024 года. Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал возможный запрет TikTok "грабежом".

В 2024 году 46-й президент США Джо Байден подписал закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января 2025 года. Как сообщает CNBC, администрация США рассматривает возможных кандидатов на покупку 50% акций TikTok.