Гросси изучает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост в ООН

енеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на должность генерального секретаря ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в Буэнос-Айресе.

"Процесс выбора преемника [Антониу] Гутерриша еще не начался. Процесс начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет призыв к подаче заявок. Я рассматриваю эту возможность, я рассматриваю ее серьезно", - приводит слова Гросси газета La Nacion.

Второй пятилетний срок Гутерриша во главе ООН завершится 31 декабря 2026 года. Гросси занимает пост гендиректора МАГАТЭ с 2019 года.