Глава СГБ Грузии уходит с поста

Григол Лилуашвили, возглавлявший Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии, подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ссылаясь на местные СМИ, правящая партия "Грузинская мечта" предложила кандидатуру Анри Оханашвили на должность руководителя СГБ.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидатура Оханашвили будет представлена на рассмотрение парламента Грузии.