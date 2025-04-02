https://news.day.az/world/1741375.html Глава СГБ Грузии уходит с поста Григол Лилуашвили, возглавлявший Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии, подал в отставку. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ссылаясь на местные СМИ, правящая партия "Грузинская мечта" предложила кандидатуру Анри Оханашвили на должность руководителя СГБ.
Глава СГБ Грузии уходит с поста
Григол Лилуашвили, возглавлявший Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии, подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ссылаясь на местные СМИ, правящая партия "Грузинская мечта" предложила кандидатуру Анри Оханашвили на должность руководителя СГБ.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидатура Оханашвили будет представлена на рассмотрение парламента Грузии.
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