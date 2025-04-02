В США рассматривают предложение Ирана по ядерной программе

Администрация США серьезно рассматривает возможность непрямых переговоров с Ираном по вопросу его ядерной программы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили два официальных источника из США, по информации которых Белый дом продолжает усиливать военное присутствие в регионе, чтобы поддерживать как дипломатическое, так и сдерживающее давление. При этом, если президент Трамп примет решение о военных ударах, американские силы на Ближнем Востоке будут значительно усилены.

Один из источников отметил, что администрация считает прямые переговоры более эффективными, однако не исключает и непрямой формат, предложенный Ираном, и не возражает против участия Султаната Оман в качестве посредника.

Оба собеседника подчеркнули, что окончательное решение еще не принято, и обсуждения по этому вопросу продолжаются. В сообщении также говорится: "После обмена письмами мы сейчас изучаем следующие шаги, направленные на начало переговоров и создание взаимного доверия с Ираном".