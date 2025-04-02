Первый чипированный Маском человек нашел работу

Американец Нолан Арбо, оказавшийся первым чипированным Neuralink пациентом, рассказал, что возобновил обучение и нашел работу. Об этом Арбо заявил в своем X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Арбо отметил 14-й месяц, который прошел с момента установки импланта. "У меня не было никаких негативных побочных эффектов - ни физических, ни психологических", - описал ощущения от использования чипа пациент. По его словам, имплант уже изменил его жизнь, а в будущем должен изменить жизнь многих парализованных людей.

Нолан Арбо написал, что за 14 месяцев прочитал больше книг, чем за предыдущие 11,5 года. Также мужчина рассказал, что вернулся в Техасский университет A&M, чтобы закончить обучение в колледже. Арбо признался, что благодаря Neuralink он нашел работу - пациент будет выступать спикером на различных мероприятиях. По словам чипированного компанией Илона Маска человека, он мечтал не только начать зарабатывать деньги, но и не чувствовать себя обузой для общества.

Также Нолан Арбо подчеркнул, что хотел опубликовать этот пост в первую годовщину чипирования, но его X взломали хакеры. "Это оставило у меня неприятные ощущения, и я не хотел много общаться с сообществом", - подытожил Арбо.