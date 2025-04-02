Китай нанес США ответный удар в торговой войне

Власти Китая нанесли ответный удар США в рамках двустороннего торгово-экономического противостояния. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китайские власти дали указание региональным подразделениям Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) приостановить инвестиции местных компаний в американскую экономику. По данным источников, причиной такого решения стало введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 20% на товары из КНР. Отмечается, что действующие инвестиции китайских компаний в США не попадают под новые ограничения.