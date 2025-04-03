Германия выделит ВОЗ $2 млн.

Германия планирует предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительные €2 млн после выхода США из ее состава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в Берлине заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

Финансирование является реакцией на выход Соединенных Штатов из ВОЗ. "Выход США из ВОЗ ставит под угрозу не только финансовую стабильность, но и многостороннее сотрудничество в глобальной архитектуре здравоохранения", - утверждал Лаутербах. "Всемирная организация здравоохранения необходима для глобального мониторинга состояния здоровья, предотвращения пандемий, борьбы с болезнями и обеспечения справедливого доступа к медицинскому обслуживанию", - констатировал он.

США являлись крупнейшим донором ВОЗ. В 2024 году они выделили в качестве финансирования организации около $3,4 млрд, что составило 18% ее бюджета.

30 марта Agence France-Presse со ссылкой на распространенное внутри ВОЗ письмо ее главы Тедроса Аданома Гебрейесуса сообщило, что в 2025 году организация столкнется с нехваткой средств в размере почти $600 млн. Это связано с прекращением финансирования из-за выхода США из ВОЗ. Гебрейесус предложил урезать бюджет на 2026-2027 годы на 21%, до $4,2 млрд, и заявил о неизбежности сокращения штата сотрудников.

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций, в том числе и ВОЗ. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что американское правительство по итогам шестинедельной проверки прекратило действие 83% программ этого агентства. По его словам, в рамках 5,2 тыс. контрактов, которые были аннулированы, десятки миллиардов долларов были потрачены не в интересах США, а в некоторых случаях - во вред им.