Находиться одновременно в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС) невозможно.

Как передает Day.Az, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз", - сказал Галузин, комментируя желание Армении сидеть на двух стульях.

Замглавы МИД РФ считает, что ЕАЭС является объединением равноправных государств, а ЕС - это структура, в которой "царит палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами".

"Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности", - отметил замминистра.

При этом Галузин указал, что Россия и Армения обсуждают все актуальные вопросы в атмосфере откровенности. ​​​​​​​

"Мы с Арменией союзники, стратегические партнеры. Поэтому мы в атмосфере откровенности и доверительности обсуждаем все актуальные вопросы нашей повестки дня", - сказал он.

Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Еревану придется делать выбор между ЕАЭС и ЕС, так как "усидеть на двух стульях не удастся".