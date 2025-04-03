В Китае разрешили людям летать на беспилотниках

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) выдало двум компаниям - EHang Holdings и Hefei Hey Airlines - лицензии на осуществление беспилотных пассажирских полетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение компании EHang Holdings, теперь местные компании могут предложить новую услугу - маловысотные полеты на беспилотниках. Однако опция аэротакси пока запрещена.

В качестве первопроходцев оказались компании Guangdong EHang General Aviation и Hefei HeYi Aviation (совместное предприятие EHang и Heyi). Первые полеты на беспилотных воздушных транспортных средствах будут осуществляться в городах Гуанчжоу и Хэфэй. Оба оператора в настоящий момент могут перевозить людей по воздуху, но с рядом ограничений.

Первое - полеты осуществляются на двухместных беспилотниках EHang EH216-S. Второе - продажа билетов производится непосредственно на пунктах оказания услуг, без электронного бронирования. Наконец, маршруты полетов строго ограничены специально отведенными местами для взлета и посадки. Это значит, что на первом этапе сервис полетов на беспилотниках будет представлен обзорными маршрутами по туристическим местам, определенными оператором.

Однако в EHang говорят, что они активно работают над внедрением аэротакси со свободным передвижением по воздуху. Так как компания ставит во главу угла безопасность полетов, процесс запуска воздушного такси займет определенное время. Сначала ей предстоит наработать опыт эксплуатации беспилотных транспортных средств вместе с регулятором CAAC.

Отметим, что беспилотник EHang EH216-S способен пролететь до 30 километров, находясь в воздухе до 25 минут. Максимальная скорость воздушного ТС - 130 км/ч, стоимость беспилотника оценивается в 410 000 долларов.