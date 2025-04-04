Трамп – призвал освободить Марин Ле Пен

Президент США Дональд Трамп назвал приговор лидеру парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен примером охоты на ведьм и призвал освободить ее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Охота на ведьм против Марин Ле Пен - еще один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причем на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму", - указал он. Глава Белого дома подчеркнул, что в прошлом сам подвергался схожим политическим преследованиям.

"Я не знаком с Марин Ле Пен, но ценю то, как упорно она работала в течение стольких лет. Она терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что могло бы стать большой победой, они берут ее по незначительному обвинению, о котором она, вероятно, ничего не знала - как по мне, так это ошибка в "бухгалтерии", - написал Трамп.

"Все это так плохо для Франции и великого французского народа, на чьей бы стороне он ни был. Свободу Марин Ле Пен", - резюмировал президент США.

Суд в Париже в понедельник приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам ограничения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Приговор парижского суда лишил ее возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим.