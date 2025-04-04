Огромные полчища крыс атакуют город в Британии

Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей британского Бирмингема из-за забастовки мусорщиков.

Как передает Day.Az, об этом пишет Independent.

По данным издания, жителям приходится отдавать огромные суммы, чтобы частные компании вывозили мусор возле домов.

"Жители теперь привыкли выходить из своих парадных дверей и видеть возвышающиеся, вонючие кучи мусорных мешков прямо возле своих домов, иногда более 5 футов в высоту", - говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что по всему городу не было собрано порядка 17 тыс. тонн отходов. Местные жители отметили, что к огромным расходам на вывоз мусора привела забастовка, которая длится уже несколько недель.