В Грузии призвали западных послов не вмешиваться в дела страны

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал послов стран Запада перестать вмешиваться во внутренние дела республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, стало нестандартным стандартом, когда все кому не лень из дипломатических миссий почему-то думают, что свободно могут вмешиваться во внутренние дела Грузии, несмотря на международное правовое ограничение, которое на них распространяется. Мы видим, что через день делаются какие-то неквалифицированные комментарии в связи с Грузией, нападки на грузинское правосудие, парламент Грузии, правительство, население, которое выбрало этот парламент", - сказал Папуашвили журналистам.

Он напомнил послам, что на них распространяется действие Венской конвенции о дипломатических сношениях. "Все должны оставаться в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности 41-й статьи, которая обязывает представителей дипломатической миссии не вмешиваться во внутренние дела принимающей страны", - подчеркнул Папуашвили.

Охлаждение в отношениях Грузии с США и ЕС произошло на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае прошлого года. Госдепартамент заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента, их родственников и представителей правоохранительных органов. Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен в июле прошлого года заявил о решении приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с законом об иноагентах. По той же причине ЕС заморозил 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.

16 сентября 2024 года Госдеп объявил о решении ввести санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. Как следует из документа, в санкционный список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, его заместитель и два "лидера экстремистской группировки". Харазишвили руководит грузинским спецназом, который был задействован при разгоне акций протеста у парламента Грузии против закона об иноагентах в апреле и мае. Позже санкции были введены против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.