В Европе резко подешевел газ

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу теряют почти 8 процентов (на момент написания материала 7,86 процента), находясь на уровне около 415 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 447,5 доллара за тысячу кубометров.

Майские фьючерсы на газ по индексу TTF резко дешевеют в пятницу на фоне падения стоимости акций по всему миру, а также удешевление ключевого сырья, такого как нефть, рухнувшая ниже 65 долларов за баррель, на 7,7 процента, и медь, дешевеющая более чем на 6 процентов.