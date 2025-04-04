Китай подал иск к США

Пекин в очередной раз обратился к механизму разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) из-за повышения американским президентом Дональдом Трампом пошлин на 34% на китайские товары. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Действия Трампа "серьезно нарушают правила ВТО, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам членов ВТО и серьезно подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок", заявило ведомство. Американские тарифы "ставят под угрозу стабильность мирового экономического и торгового порядка, Китай решительно выступает против этого", добавило министерство.

Китай всегда был твердым сторонником многосторонней торговой системы, отметило ведомство. "Мы призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки и отменить односторонние тарифные меры", - добавило Минкоммерции КНР.

2 апреля Трамп объявил о повышении дополнительных пошлин на импорт китайских товаров на 34%.

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам 2024 года достиг $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд - почти в три раза меньше, чем экспорт из КНР в Соединенные Штаты. Китай импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы. США закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.