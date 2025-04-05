https://news.day.az/world/1742295.html На Земле наблюдается магнитная буря Магнитная буря уровня G1 происходит на Земле. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. "В настоящее время наблюдаются колебания поля уровня G1.3. Есть небольшой потенциал для роста, примерно до уровня G2, но возможность усиления еще выше - почти равна нулю.
На Земле наблюдается магнитная буря
Магнитная буря уровня G1 происходит на Земле.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"В настоящее время наблюдаются колебания поля уровня G1.3. Есть небольшой потенциал для роста, примерно до уровня G2, но возможность усиления еще выше - почти равна нулю. У ветра слишком низкая скорость, в районе 500 км/с, которой совершенно недостаточно для по-настоящему сильного воздействия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что геомагнитные возмущения наблюдаются уже 17 часов подряд.
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