На Земле наблюдается магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 происходит на Земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В настоящее время наблюдаются колебания поля уровня G1.3. Есть небольшой потенциал для роста, примерно до уровня G2, но возможность усиления еще выше - почти равна нулю. У ветра слишком низкая скорость, в районе 500 км/с, которой совершенно недостаточно для по-настоящему сильного воздействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что геомагнитные возмущения наблюдаются уже 17 часов подряд.