Во Франции ввели ЧП

Региональное агентство здравоохранения (ARS) во Франции запустило чрезвычайный "белый план" в университетской больнице Реюньона на фоне вспышки заболеваемости лихорадкой чикунгунья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает радиосеть France Bleu.

Лихорадка чикунгунья - это вирусное заболевание, передающееся через укусы зараженных комаров. Согласно сообщению France Bleu, протокол "белого плана" позволяет медучреждениям оперативно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для борьбы с его распространением. Отмечается, что в прошлый раз протокол был активирован в Реюньоне в январе 2022 года во время эпидемии COVID-19.

Согласно последнему отчету о состоянии здоровья, опубликованному в среду, с августа 2024 года было выявлено более 20 тыс. случаев заболевания. В настоящее время не существует эффективного метода лечения. Тем не менее в июне прошлого года вакцина против вируса получила официальное одобрение для продажи взрослым в Европе.