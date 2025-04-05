https://news.day.az/world/1742399.html Столкновение туристических автобусов, десятки пострадавших В результате столкновения двух туристических автобусов в пригороде Токио пострадали 47 человек. Об этом сообщил местный телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Угрозы для жизни пострадавших нет.
Столкновение туристических автобусов, десятки пострадавших
В результате столкновения двух туристических автобусов в пригороде Токио пострадали 47 человек. Об этом сообщил местный телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Угрозы для жизни пострадавших нет. Об участии иностранных граждан в туристической поездке не упоминается.
Причины аварии устанавливаются.
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