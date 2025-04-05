В результате столкновения двух туристических автобусов в пригороде Токио пострадали 47 человек. Об этом сообщил местный телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что автобусы столкнулись на въезде в тоннель на западной окраине Токио. Угрозы для жизни пострадавших нет. Об участии иностранных граждан в туристической поездке не упоминается.

Причины аварии устанавливаются.