Трамп пообещал американцам исторические успехи в экономике

США добьются исторических успехов в экономике, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп, комментируя свое недавнее решение о введении ответных пошлины в отношении многочисленных стран, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Мы возвращаем в нашу страну компании и рабочие места, причем в беспрецедентных масштабах. Мы уже обеспечили себе инвестиции в $5 трлн. Эта сумма будет увеличиваться", - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, "речь идет об экономической революции, в которой мы победим".

Он посоветовал американцам не обращать внимания на трудности, которые могут возникнуть из-за пошлин на импорт. "Держитесь. Будет непросто, однако результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой", - подчеркнул президент США.