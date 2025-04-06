В Австрии предупредили о заговоре в Европе

Великобритания и некоторые страны Европейского союза (ЕС) хотят обойти инициативу Еврокомиссии (ЕК) по перевооружению Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о заговоре предупредила австрийская газета Exxpress.

Утверждается, что секретный план Британии и других стран призван обойти финансовые ограничения и создать "банк оружия", который позволит сократить расходы из бюджетов государств. Британская инициатива грозит утратой ЕК монополии на безопасность ЕС.

"Послание Брюсселю: мы вооружаемся, но без вас. Это особенно привлекательно для тех государств, которые испытывают давление с целью вооружиться, например, ввиду неопределенности относительно будущего курса США при Дональде Трампе", - указано в сообщении.