В Италии прошел многотысячный митинг

В центре Рима прошла массовая демонстрация против перевооружения Европейского союза (ЕС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Организаторами акции "Нет перевооружению. Остановим их!" стала оппозиционная партия "Движение "5 звезд"". Мероприятие поддержали профсоюзы и правозащитные организации. Участники демонстрации выкрикивали антиправительственные лозунги, призывающие остановить главу итальянского кабмина Джорджу Мелони и Еврокомиссию.

Как утверждают организаторы, в общей сложности участие в акции приняли как минимум 80 тысяч человек.