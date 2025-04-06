Европе предрекли безработицу

25-процентные пошлины на импорт пива, введенные президентом США Дональдом Трампом, грозят безработицей в сфере производства пива в Европе. Об этом сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"25-процентный тариф на импорт пива в США может привести к потере 100 000 рабочих мест и закрытию пивоваренных заводов в Европе. Они призвали Европейскую комиссию защитить их от налога", - оценили последствия пошлин в торговой ассоциации Brewers of Europe.

Отмечается, что европейские компании сейчас ждут ответных шагов от Брюсселя. При этом американские импортеры пива могут столкнуться с резким увеличением расходов.