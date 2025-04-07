https://news.day.az/world/1742643.html По Израилю запустили 10 ракет Радикалы из сектора Газа запустили 10 ракет по Израилю, часть из них была перехвачена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. "Было выявлено 10 ракет, перелетевших на территорию Израиля из сектора Газа. Большая часть из них была успешно перехвачена", - говорится в заявлении.
По Израилю запустили 10 ракет
Радикалы из сектора Газа запустили 10 ракет по Израилю, часть из них была перехвачена.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Было выявлено 10 ракет, перелетевших на территорию Израиля из сектора Газа. Большая часть из них была успешно перехвачена", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что из-за этого обстрела на юге Израиля объявлялась воздушная тревога.
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