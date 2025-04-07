По Израилю запустили 10 ракет

Радикалы из сектора Газа запустили 10 ракет по Израилю, часть из них была перехвачена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Было выявлено 10 ракет, перелетевших на территорию Израиля из сектора Газа. Большая часть из них была успешно перехвачена", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что из-за этого обстрела на юге Израиля объявлялась воздушная тревога.