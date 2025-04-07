Рубио дал совет странам НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге Вашингтон ожидает от партнеров увеличения обязательств в рамках военного блока.

Как передает Day.Az, публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что США уже сделали значительный вклад и планируют продолжать свою поддержку, но призвал союзников усиливать свои собственные способности. По его словам, НАТО должно быть "настоящим альянсом", а для этого партнеры "должны усиливать свои собственные способности".

"Во-первых, война на Украине, я думаю, разбудила многих людей на этом континенте относительно реальных угроз, реальной войны. А второй причиной, я думаю, является давление и заявления президента Трампа... И мы надеемся, что когда лидеры встретятся в Гааге, будут приняты дальнейшие и более твердые обязательства в этом направлении", - написал он.