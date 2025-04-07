Еще одна страна подала торговый иск к США

Канада вслед за Китаем подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для разрешения спора с США из-за импортных пошлин на автомобили и запчасти, сообщает пресс-служба организация, которая занимается разрешением споров по поводу торговли между странами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Администрация президента Дональда Трампа ввела пошлины в размере 25% от таможенной стоимости на иностранные машины и комплектующие к ним. Торонто назвал меру идущей вразрез со взятым Вашингтоном обязательством по основным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

Канада обратилась в ВТО с целью консультации по торговому спору с США.