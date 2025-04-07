Трамп заявил о начале прямых переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение прямых переговоров с Ираном в ходе общения с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Между США и Ираном в субботу состоится контакт почти на самом высоком уровне", - сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что контакты с Ираном будут осуществляться "с расчетом на достижение сделки".

Трамп также подчеркнул, что "скорее предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное". Кроме этого глава Белого дома отметил, что Израиль также хотел бы избежать эскалации.

Глава Белого дома отметил, что новая сделка с Ираном будет более мощной, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, который был принят в 2015 году в результате переговоров "шестерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия).