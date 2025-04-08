Трамп проведет парад в свою честь

Президент США Дональд Трамп хочет устроить военный парад в свой день рождения 14 июня, когда в США также празднуется 250-летие американских сухопутных войск. Об этом пишет американская газета The Hill со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Армия планировала отпраздновать свою 250-ю годовщину "существенным ростом возможностей, который можно было наблюдать в предыдущие годы". Планирование началось в прошлом году, и с тех пор мероприятие расширилось, и теперь в нем участвует больше подразделений", - приводит издание слова источника.

Уточняется, что впервые Трамп захотел устроить такой парад в 2018 году, когда его впечатлили празднования во Франции по случаю дня взятия Бастилии. В день проведения празднеств самому главе государства исполнится 79 лет.