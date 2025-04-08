https://news.day.az/world/1743110.html Дерево упало на проезжающий автомобиль в США - ВИДЕО Дерево упало на проезжающий автомобиль в Пенсильвании, раздавив его. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Водитель чудом осталась жива и даже не получила никаких травм.
Дерево упало на проезжающий автомобиль в США - ВИДЕО
Дерево упало на проезжающий автомобиль в Пенсильвании, раздавив его.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Водитель чудом осталась жива и даже не получила никаких травм.
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