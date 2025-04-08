Дерево упало на проезжающий автомобиль в США

Дерево упало на проезжающий автомобиль в Пенсильвании, раздавив его. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Водитель чудом осталась жива и даже не получила никаких травм.