https://news.day.az/world/1743137.html Трамп призвал Нетаньяху к здравомыслию Президент США Дональд Трамп похвалил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал разумно вести себя в отношениях с ним. Как передает Day.Az, его слова прозвучали в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает портал Axios. "Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я думаю, я смогу решить.
Трамп призвал Нетаньяху к здравомыслию
Президент США Дональд Трамп похвалил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал разумно вести себя в отношениях с ним.
Как передает Day.Az, его слова прозвучали в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает портал Axios.
"Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я думаю, я смогу решить. При условии, что вы будете вести себя разумно", - заявил Трамп, обращаясь к израильскому премьеру.
Американский лидер также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с Эрдоганом, и предложил Нетаньяху посредничество в переговорах с турецким президентом.
Он добавил, что "сможет уладить" конфликт между Израилем и Турцией.
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