Трамп призвал Нетаньяху к здравомыслию

Президент США Дональд Трамп похвалил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал разумно вести себя в отношениях с ним.

Как передает Day.Az, его слова прозвучали в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает портал Axios.

"Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я думаю, я смогу решить. При условии, что вы будете вести себя разумно", - заявил Трамп, обращаясь к израильскому премьеру.

Американский лидер также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с Эрдоганом, и предложил Нетаньяху посредничество в переговорах с турецким президентом.

Он добавил, что "сможет уладить" конфликт между Израилем и Турцией.