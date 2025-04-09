Трамп может повысить налоги для миллиардеров

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть идею о повышении налогов для богатейших жителей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.

По его сведениям, на встрече с представителями Конгресса США сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Трампа об отношении к предложению повысить налоги для американцев с самыми большими доходами, на что американский лидер ответил, что его устроила бы подобная идея.

Как указывает издание, повышение налогообложения для богатейших жителей США помогло бы республиканцам отбиться от нападок демократов, обвиняющих своих политических оппонентов в неисполнении обещаний, данных американскому рабочему классу.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп перед выборами, которые прошли в ноябре прошлого года, смог заручиться поддержкой богатых доноров в том числе благодаря тому, что обещал снизить налоги для состоятельных американцев.