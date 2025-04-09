Пятиклассник напал с ножом на охранника

Видео нападения пятиклассника на охранника школы в Новом Уренгое с камер наблюдения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как одноклассница Тимофея преграждает ему выход из школы, после чего к парню подходит местный охранник. В этот момент школьник бьёт его ножом в шею.

При этом пятиклассник без проблем пронёс нож в школу: по словам источников, металлодетектор не распознал оружие в вещах ребёнка.

По предварительным данным, установленный металлодетектор распознаёт только крупные металлические предметы (например, большой нож или пистолет).

Также, по словам источников, некоторое время назад у Тимофея был конфликт с другой девочкой. После ссоры она позвала на защиту своих братьев. Вероятно, после разговора с ними из-за вероятного повторения ситуации мальчик принял решение носить с собой нож. Предварительно, он стащил его с кухни без ведома родителей.

Сейчас Тимофея отправили в психоневрологический диспансер. При этом парень не понесёт уголовного наказания, так как ему ещё нет 14 лет.