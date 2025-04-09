Армянский военный подорвался на мине

Армянский военнослужащий получил ранение из-за взрыва мины.

Как передает Day.Az, ссылаясь на армянские источники, пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян сообщил об инциденте.

Состояние военнослужащего стабильное, угрозы жизни нет, он находится под наблюдением медицинских специалистов, добавил он.

По информации СМИ, происшествие случилось в Гегаркуникской области Армении.