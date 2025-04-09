https://news.day.az/world/1743365.html Армянский военный подорвался на мине Армянский военнослужащий получил ранение из-за взрыва мины. Как передает Day.Az, ссылаясь на армянские источники, пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян сообщил об инциденте. Состояние военнослужащего стабильное, угрозы жизни нет, он находится под наблюдением медицинских специалистов, добавил он.
Армянский военный подорвался на мине
Армянский военнослужащий получил ранение из-за взрыва мины.
Как передает Day.Az, ссылаясь на армянские источники, пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян сообщил об инциденте.
Состояние военнослужащего стабильное, угрозы жизни нет, он находится под наблюдением медицинских специалистов, добавил он.
По информации СМИ, происшествие случилось в Гегаркуникской области Армении.
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