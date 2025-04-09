Посол Франции вызван в МИД России

В Министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в Москве Николя де Ривьер в связи с задержанием французской пограничной службой сотрудницы российского ведомства.

Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга с журналистами.

По ее словам, посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту протеста.

Захарова рассказала, что в ходе беседы в МИД РФ выразили решительный протест де Ривьеру.

В результате предпринятых демаршей российскому дипломату в конечном итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось целые сутки провести в пограничной зоне аэропорта, у нее у нее изъяли компьютер и телефон, добавила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не намерена оставлять произошедшее без последствий. По ее словам, вызов посла Франции в МИД РФ и нота протеста - это еще не последствия и в Париже это должны понимать.