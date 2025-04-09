Мирзоян летит в Турцию

11-12 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в Анталийском дипломатическом форуме.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в рамках рабочего визита запланированы также двусторонние встречи.