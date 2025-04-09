https://news.day.az/world/1743394.html Мирзоян летит в Турцию 11-12 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в рамках рабочего визита запланированы также двусторонние встречи.
Мирзоян летит в Турцию
11-12 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в Анталийском дипломатическом форуме.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в рамках рабочего визита запланированы также двусторонние встречи.
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