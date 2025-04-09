В Таиланде разыгрывают право не служить в армии. Лотерея решает, кто из мужчин обязан провести два года в армии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Если человеку достается красная карточка, то ему придется служить, а если черная, то он освобожден от призыва.