https://news.day.az/world/1743498.html В Таиланде разыгрывают право не служить в армии - ВИДЕО В Таиланде разыгрывают право не служить в армии. Лотерея решает, кто из мужчин обязан провести два года в армии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Если человеку достается красная карточка, то ему придется служить, а если черная, то он освобожден от призыва.
В Таиланде разыгрывают право не служить в армии - ВИДЕО
В Таиланде разыгрывают право не служить в армии. Лотерея решает, кто из мужчин обязан провести два года в армии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Если человеку достается красная карточка, то ему придется служить, а если черная, то он освобожден от призыва.
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