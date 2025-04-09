В Китае водители под постоянным присмотром беспилотников

В Китае за водителями на дорогах постоянно следят беспилотники.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В китайском Нанкине вдоль дороги разместили платформы для полицейских дронов. БПЛА патрулируют дороги, фиксируют нарушения, а затем сменяют друг друга.