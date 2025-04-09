https://news.day.az/world/1743518.html

В Китае водители под постоянным присмотром беспилотников - ВИДЕО

В Китае за водителями на дорогах постоянно следят беспилотники. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В китайском Нанкине вдоль дороги разместили платформы для полицейских дронов. БПЛА патрулируют дороги, фиксируют нарушения, а затем сменяют друг друга.