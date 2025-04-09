Европа обсуждает снижение поставок СПГ из США

Ряд стран Евросоюза (ЕС), включая Францию, Германию и Италию, выступили за снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США для сокращения цен на топливо. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали собеседники издания, решение также поддержали представители Австрии, Венгрии, Словакии и Нидерландов. Позиция Европы по этому вопросу бьет по требованиям администрации Соединенных Штатов.

Подобное давление США в некоторых странах Евросоюза посчитали недопустимым и опасным для экономики союза, в энергетической сфере. В связи с этим страны-участницы призвали снизить целевой показатель заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) с нынешних на 10% - до 80%.

В материале говорится, что нынешние требования вынуждают Европу покупать у США большие объемы СПГ по "самой высокой цене".