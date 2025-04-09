Биткоин растет в цене

Стоимость биткойна в ходе торгов демонстрирует резкий рост более чем на 6% после объявления президентом США Дональдом Трампом о приостановке на 90 дней действия дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении некоторых стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 21:18 по бакинскому времени биткойн рос на 1,49% и находился на уровне $78,310 тыс.

К 22:00 биткойн стремительно ускорил рост и находился на отметке в $82,485 тыс. (+6,87%).

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, размер тарифов для некоторых стран на это время будет составлять 10%. Вместе с тем американский лидер также объявил о повышении ввозных пошлин для Китая до 125%. Оба решения вступают в силу немедленно.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".