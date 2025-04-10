Цены на нефть начали расти

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE демонстрирует резкий рост после объявления президентом США Дональдом Трампом о приостановке на 90 дней действия дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным биржи, цена Brent росла на 0,13% - до $61,7 за баррель.

Фьючерс на Brent существенно ускорил рост и торговался на уровне $64,15 за баррель (+4,11%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года прибавлял 6,78% - до $60,95 за баррель.

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) росла на 3,2% до $3 085,8 за тройскую унцию.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует.

Вместе с тем, по данным торгов, на фоне заявления ОПЕК 3 апреля о том, что восемь стран ОПЕК+ ускорят рост добычи нефти в мае до 411 тыс. б/с вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с, за период с 3 по 9 апреля фьючерс на нефть снизился с $70,07 до $55,12 за баррель.