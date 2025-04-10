США расширят военное присутствие в этой стране

Соединенные Штаты увеличат масштабы своего военного присутствия в Панаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил по итогам визита в Панаму министр обороны США Пит Хегсет.

"Мы приветствуем благоприятную возможность расширить масштабы присутствия войск [США] здесь, чтобы обеспечить суверенитет Панамского канала", - сказал шеф Пентагона на совместной с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего пресс-конференции. Она состоялась в Панама-Сити, Пентагон вел на своем сайте ее прямую трансляцию. Хегсет не вдавался в детали, но упомянул "ротационные совместные учения" в Панаме.

При этом глава американского военного ведомства уклонился от ответа на вопрос о том, признает ли нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом суверенитет Панамы над расположенным в этой стране каналом между Тихим и Атлантическим океанами. "Мы, разумеется, понимаем, что Панамский канал находится в Панаме. Защита суверенитета Панамы от дурного влияния важна. Поэтому, когда президент Трамп говорит, что мы возвращаем себе Панамский канал, выводя его из-под влияния Китая, это подразумевает партнерство между Соединенными Штатами и Панамой", - заявил Хегсет.

Кроме того, он подтвердил, что в соответствии с новыми договоренностями США и Панамы американские военные корабли и суда обеспечения будут проходить через канал бесплатно и в приоритетном порядке. "Мы называем это "первыми и безвозмездно", и мы отразили это вчера (8 апреля - прим. ТАСС) в нашем [совместном] заявлении. Первыми и бесплатно для военных кораблей и судов обеспечения США и Панамы, в партнерстве ", - уточнил министр. "Для нас было важно, чтобы при чрезвычайных обстоятельствах наши войска могли перемещаться первыми и безвозмездно", - подчеркнул он.