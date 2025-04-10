https://news.day.az/world/1743751.html Украинская делегация собирается в США Украинская делегация отправится в США, возглавляемая вице-премьером Юлией Свириденко. По информации Day.Az, визит связан с соглашением о редкоземельных минералах. Технические переговоры состоятся 11-12 апреля.
Украинская делегация собирается в США
Украинская делегация отправится в США, возглавляемая вице-премьером Юлией Свириденко.
По информации Day.Az, визит связан с соглашением о редкоземельных минералах. Технические переговоры состоятся 11-12 апреля.
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