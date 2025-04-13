В Панаме высказались о контроле над каналом

Мнение властей США о том, что Панамский канал находится под контролем Китая, - это заблуждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил заместитель главы МИД Панамы Карлос Гевара Манн.

"Представление администрации США состоит в том, что канал попал под влияние Китая. Это полное заблуждение", - сказал он.

По словам Манна, ни одна страна не имеет никакого влияния над Панамским каналом. Он также подчеркнул, что канал останется нейтральным.