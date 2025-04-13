https://news.day.az/world/1744516.html В Панаме высказались о контроле над каналом Мнение властей США о том, что Панамский канал находится под контролем Китая, - это заблуждение. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил заместитель главы МИД Панамы Карлос Гевара Манн. "Представление администрации США состоит в том, что канал попал под влияние Китая. Это полное заблуждение", - сказал он.
В Панаме высказались о контроле над каналом
Мнение властей США о том, что Панамский канал находится под контролем Китая, - это заблуждение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил заместитель главы МИД Панамы Карлос Гевара Манн.
"Представление администрации США состоит в том, что канал попал под влияние Китая. Это полное заблуждение", - сказал он.
По словам Манна, ни одна страна не имеет никакого влияния над Панамским каналом. Он также подчеркнул, что канал останется нейтральным.
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