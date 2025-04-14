Массовое отравление в Турции

В турецком районе Феризли провинции Сакарья произошел инцидент с массовым отравлением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, несколько участников религиозного мероприятия по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, после употребления плова с курицей, начали жаловаться на тошноту, боли в животе и диарею.

В результате 17 человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

В связи с инцидентом начато расследование.