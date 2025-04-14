https://news.day.az/world/1744655.html Массовое отравление в Турции - более 10 человек госпитализированы В турецком районе Феризли провинции Сакарья произошел инцидент с массовым отравлением. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, несколько участников религиозного мероприятия по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, после употребления плова с курицей, начали жаловаться на тошноту, боли в животе и диарею.
Массовое отравление в Турции - более 10 человек госпитализированы
В турецком районе Феризли провинции Сакарья произошел инцидент с массовым отравлением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, несколько участников религиозного мероприятия по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, после употребления плова с курицей, начали жаловаться на тошноту, боли в животе и диарею.
В результате 17 человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.
В связи с инцидентом начато расследование.
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