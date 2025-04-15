В США оценили стоимость Гренландии

Покупка Гренландии у Дании может обойтись Соединенным Штатам более чем в $2,2 млрд, а последующие ежегодные выплаты - превысить $600 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такой подсчет провел американский журнал Newsweek.

"Суммарно общее предложение (Дании. - прим. ред.) от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов", - указано в материале.

Как объясняет Newsweek, эта сумма получена путем сложения суммы, которую в 1946 году предлагал Дании за Гренландию тогдашний президент США Гарри Трумэн (с учетом инфляции), с ежегодными выплатами, предлагаемыми королевству текущим главой Белого дома Дональдом Трампом.

В статье отмечается, что США рассматривают возможность увеличения субсидий Гренландии - тех, что в настоящее время предоставляет Копенгаген, - на сумму порядка $600 млн в год.

Таким образом, для оценки минимальной стоимости Гренландии журналисты взяли сумму $1.6 млрд и прибавили к ней $600 млн ежегодных выплат.