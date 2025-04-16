В Афганистане произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Афганистана, вблизи границы с Пакистаном, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6.2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, подземный толчок произошёл в 03:14 по бакинскому времени. Эпицентр находился примерно в 14 км от пакистанской границы и в 89 км к северу от города Асадабад.

Сила сотрясений в эпицентре была классифицирована как "разрушительная".

Между тем, по информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5.6, а очаг залегал на глубине около 99 км.