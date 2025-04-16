Китай готов на переговоры по торговым пошлинам

Власти Китая хотят увидеть ряд шагов со стороны администрации президента США Дональда Трампа, в том числе проявление большего уважения, перед тем как согласится на переговоры по пошлинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, проявление уважения является самым важным условием для начала переговоров, которое заключается в уменьшении пренебрежительных высказываний со стороны команды Трампа в адрес азиатской страны. Резкие заявления администрации президента Соединенных Штатов якобы заставляют Пекин считать, что Трамп придерживается такого же мнения в отношении КНР.

Агентство утверждает, что Пекин хочет добиться от Вашингтона более последовательной позиции по торговым пошлинам и по некоторым вопросам, которые входят в зону интересов Китая. Это касается национальной безопасности страны, в первую очередь отношений с Тайванем. Ряд китайских высших чиновников также убеждены, что США намерено сдерживают и подавляют технологическое развитие Китая.

По информации агентства, официальные лица КНР якобы ждут от Соединенных Штатов назначения официального представителя, у которого будут полномочия говорить от лица хозяина Белого дома на переговорах, при этом Пекин не имеет предпочтений в отношении того, кто им бы мог стать. Власти Китая также не будут против прямого участия президента США в переговорах.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.