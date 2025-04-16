США захотели сократить расходы на миротворчество ООН

Администрация президента США Дональда Трампа предложила полностью прекратить финансирование международных миротворческих операций под эгидой ООН. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Бюджетное управление Белого дома предложило прекратить финансирование миротворческих миссий ООН, сославшись на провалы операций в Мали, Ливане и Демократической Республике Конго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США являются крупнейшим спонсором миротворческих миссий ООН, обеспечивая почти треть финансирования. При этом предложение Белого дома является частью более широкой инициативы по сокращению бюджета Государственного департамента США вдвое.