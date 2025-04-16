В Европе решили ускорить процесс выдворения мигрантов

Еврокомиссия (ЕК) решила ускорить процесс выдворения мигрантов, создав предварительный список стран, выходцам из которых можно будет более оперативно отказывать в предоставлении убежища в странах Европейского союза (ЕС). Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Комиссия предлагает воспользоваться одним из нововведений Пакта [о миграции и убежище] и создать для ЕС список безопасных стран происхождения, заявления граждан из которых будут обрабатываться в ускоренном или пограничном порядке", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что некоторые страны уже ввели такие списки на национальном уровне. Принятие подобной меры на уровне объединения будет способствовать "более единообразному применению концепции, которая позволяет государствам-членам обрабатывать ходатайства о предоставлении убежища граждан из стран, включенных в список, в ускоренном порядке, исходя из того, что их ходатайства вряд ли будут удовлетворены".

ЕК предлагает внести в предварительный перечень Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис. Данное предложение требует одобрения Европейского парламента и Совета ЕС.