Цены на золото бьют рекорды

Cтоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 350 за тройскую унцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 22:22 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 1,7% и составляла $3 353,7 за тройскую унцию. К 21:37 мск стоимость золота ускорила рост до $3 354,4 за тройскую унцию (плюс 1,72%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE росла на 1,63%, до $65,91 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне текущего года прибавляла 2,37% и находилась на отметке $62,56 за баррель.